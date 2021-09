L’Islanda ha un Parlamento a maggioranza costituito da donne. E' un record in Europa (Di domenica 26 settembre 2021) Nessun altro Paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari donne, con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47% Leggi su lastampa (Di domenica 26 settembre 2021) Nessun altro Paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari, con la Svezia che si avvicina di più ma si ferma al 47%

Advertising

elenabonetti : Il nuovo Parlamento d’#Islanda ha, per la prima volta in Europa, una maggioranza femminile. La qualità della democr… - LaStampa : L’Islanda ha un Parlamento a maggioranza costituito da donne. E' un record in Europa - scavuzzo47 : RT @elenabonetti: Il nuovo Parlamento d’#Islanda ha, per la prima volta in Europa, una maggioranza femminile. La qualità della democrazia s… - franco_sala : RT @elenabonetti: Il nuovo Parlamento d’#Islanda ha, per la prima volta in Europa, una maggioranza femminile. La qualità della democrazia s… - cesarebrogi1 : RT @Nich_Ferrante: Una bella notizia dall'#Islanda. Nel nuovo #Parlamento le donne detengono 33 seggi su 63. Un dettaglio di non poco cont… -