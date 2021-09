Lazio Roma, Pedro nella storia: a rete in un derby con entrambe le maglie (Di domenica 26 settembre 2021) Pedro è entrato nella storia dei derby della Capitale, riuscendo a segnare sia con la maglia della Lazio che con quella della Roma Pedro è entrato nella storia dei derby della Capitale. L’attaccante della Lazio è andato a segno nel primo tempo e raddoppiando il vantaggio biancoceleste con un’azione di contropiede. Come sottolineato da Opta, lo spagnolo è il terzo giocatore nella storia a segnare con entrambe le maglie in un derby, dopo Selmonsson e Kolarov. 3 – #Pedro è il 3° giocatore nella storia a segnare in un derby tra Roma e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021)è entratodeidella Capitale, riuscendo a segnare sia con la maglia dellache con quella dellaè entratodeidella Capitale. L’attaccante dellaè andato a segno nel primo tempo e raddoppiando il vantaggio biancoceleste con un’azione di contropiede. Come sottolineato da Opta, lo spagnolo è il terzo giocatorea segnare conlein un, dopo Selmonsson e Kolarov. 3 – #è il 3° giocatorea segnare in untrae ...

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Roma 2-0, rete di Pedro (LAZ) - nakisady : RT @MediasetTgcom24: No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - p3rf3ctl0u1s : @feddxx lmao pure io so juventina, ma preferisco la roma ma anche la Lazio mi sta simpatica -