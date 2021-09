Lazio-Roma 3-2, Sarri batte Mourinho nel derby romano (Di domenica 26 settembre 2021) Roma (ITALPRESS) – La Lazio batte la Roma per 3-2, fa suo il derby e torna a respirare aria d'Europa. Sarri ha la meglio su Mourinho e alla fine festeggia sotto la Nord con l'aquila Olympia. Bastano 10 minuti per vivere la prima emozione: Felipe Anderson crossa in area, Milinkovic-Savic arriva in corsa e di testa anticipa Rui Patricio trovando il vantaggio. I giallorossi si gettano in avanti esponendosi però al contropiede. Manna dal cielo per la Lazio con Immobile che sfrutta lo spazio a disposizione per l'assist a Pedro: l'ex del match apre il piatto dal limite e sigla il 2-0 dopo 19 minuti di gioco. Sembra una gara in discesa per i biancocelesti, ma Zaniolo, che colpisce il palo di testa, fa capire come l'epilogo sia ancora tutto da scrivere. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021)(ITALPRESS) – Lalaper 3-2, fa suo ile torna a respirare aria d'Europa.ha la meglio sue alla fine festeggia sotto la Nord con l'aquila Olympia. Bastano 10 minuti per vivere la prima emozione: Felipe Anderson crossa in area, Milinkovic-Savic arriva in corsa e di testa anticipa Rui Patricio trovando il vantaggio. I giallorossi si gettano in avanti esponendosi però al contropiede. Manna dal cielo per lacon Immobile che sfrutta lo spazio a disposizione per l'assist a Pedro: l'ex del match apre il piatto dal limite e sigla il 2-0 dopo 19 minuti di gioco. Sembra una gara in discesa per i biancocelesti, ma Zaniolo, che colpisce il palo di testa, fa capire come l'epilogo sia ancora tutto da scrivere. ...

