Germania, che succede ora? La strada delle coalizioni "Semaforo" e "Giamaica". E l'equilibrio (necessario ma difficile) tra Liberali e Verdi (Di lunedì 27 settembre 2021) La stampa tedesca era arrivata a ipotizzarne almeno sei, dalla Kenya alla Deutschland: il voto però ha chiarito che il prossimo governo della Germania, il primo dopo 16 anni senza Angela Merkel cancelliera, potrà essere sorretto da una coalizione Semaforo o da una coalizione Giamaica. Il futuro di Berlino e dell'Europa si riduce a queste due strade. La prima porta a un governo guidato da Olaf Scholz, con la sua Spd alleata di Verdi e Liberali (Fdp). La seconda invece vedrebbe Armin Laschet cancelliere e la Cdu al governo insieme a Verdi e Liberali. Da una parte un esecutivo spostato a sinistra, che per l'Europa significa una maggiore spinta verso una revisione del patto di Stabilità e verso la transizione energetica. Dall'altra un governo in continuità con la rigidità ...

