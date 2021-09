“E’ malata”. Francesca Cipriani, l’annuncio in diretta al GF Vip (Di domenica 26 settembre 2021) Prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani Francesca Cipriani ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Ovviamente la popolare soubrette ha parlato di questa sua nuova avventura al GF Vip 2021/22 e delle emozioni provate prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. In questa occasione Francesca Cipriani ha anche fatto una drammatica confessione. Di cosa si tratta? Ha rivelato che purtroppo sua madre è malata di cuore da tempo, non facendo mistero di essere decisamente preoccupata: “Purtroppo la mamma è malata di cuore, anche se per fortuna ora sta meglio…Sicuramente lei mi mancherà di più…” Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto a Francesca ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 settembre 2021) Prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italianiha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Ovviamente la popolare soubrette ha parlato di questa sua nuova avventura al GF Vip 2021/22 e delle emozioni provate prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. In questa occasioneha anche fatto una drammatica confessione. Di cosa si tratta? Ha rivelato che purtroppo sua madre èdi cuore da tempo, non facendo mistero di essere decisamente preoccupata: “Purtroppo la mamma èdi cuore, anche se per fortuna ora sta meglio…Sicuramente lei mi mancherà di più…” Successivamente la giornalista del magazine Nuovo ha chiesto a...

