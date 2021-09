Covid: diminuzione del tasso di positività, approvata terza dose per over 80 (Di domenica 26 settembre 2021) Covid. In Italia si registra un aumento decisivo delle prime dosi di vaccino e una diminuzione del tasso di positività. Il Cts ha dato l’ok per la terza dose per gli over 80. Michele Lapini/Getty ImagesIl tasso di positività in Italia è sceso all’1%, con un calo dei ricoveri ordinari (-56) e delle terapie intensive (-8). Secondo il bollettino di ieri, nel paese ci sono stati 3.525 nuovi contagi e 50 decessi. Covid: il report dell’Iss Morris MacMatzen/Getty ImagesIl Cts ha approvato la terza dose per gli over 80, per gli abitanti delle Rsa e per il personale sanitario in situazione di fragilità per via dell’età o per patologie ... Leggi su ck12 (Di domenica 26 settembre 2021). In Italia si registra un aumento decisivo delle prime dosi di vaccino e unadeldi. Il Cts ha dato l’ok per laper gli80. Michele Lapini/Getty ImagesIldiin Italia è sceso all’1%, con un calo dei rici ordinari (-56) e delle terapie intensive (-8). Secondo il bollettino di ieri, nel paese ci sono stati 3.525 nuovi contagi e 50 decessi.: il report dell’Iss Morris MacMatzen/Getty ImagesIl Cts ha approvato laper gli80, per gli abitanti delle Rsa e per il personale sanitario in situazione di fragilità per via dell’età o per patologie ...

