Basket | Sassari-Pesaro oggi in tv | orario e diretta streaming Serie A1 2021 2022

(Di domenica 26 settembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inBanco di Sardegna-Carpegna Prosciutto, sfida valida per la prima giornata dellaA1di. Le due formazioni si incontrarono anche nella scorsa stagione alla prima giornata, ma a campi invertiti. Ad avere la meglio fu la formazione sarda, che appare favorita anche in questa occasione, ma gli uomini di Petrovic tenteranno di ribaltare il pronostico. L’appuntamento con l’inizio della partita è fissato per le ore 18:00 di domenica 26 settembre, con l’incontro che sarà visibile insu Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con latestuale. SEGUI LA...

Bentornati a casa, Giganti!, 25 settembre 2021 Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna 25 settembre 2021... prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie A ditargato Unipolsai. Domani la ... Alle 18 , al PalaSerradimigni discenderanno poi in campo la Dinamo del nuovo coach Demis Cavina ...È partito il massimo campionato italiano di basket e oggi in Sardegna andrà in scena il match tra la Dinamo Sassari e Pesaro. Due formazioni che hanno iniziato la stagione in maniera molto diversa e p ...Buon test per i nostri biancorossi che davanti ad un ritrovato pubblico al Flaminio vincono lo scrimmage contro Cesena giocando una pallacanestro dinamica e piacevole per ...