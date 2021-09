ArtVerona parla bergamasco | non solo col direttore artistico | ma con progetti e gallerie

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 settembre 2021), in programma dal 15 al 17 ottobre,parecchio. Sia tra le file dello staff di direzione e curatoriale, sia tra i protagonisti della fiera, infatti emergono volti, professionalità e prodotti artistici che molto hanno ache vedere con Bergamo. Il primo referente è Stefano Raimondi,diche finalmente, dopo oltre un anno di lavoro sul fronte digitale, ora può finalmente vedere realizzarsi dal vivo la prima edizione da lui diretta, e che ha portato alla manifestazione la sua esperienza e le sue relazioni all’interno dell’ #ItalianSystem (questo l’hashtag-titolo che ha scelto e che riassume in maniera eccellente la mission della fiera) Sempre da Bergamo vengono poi le due curatrici del progetto “fuori fiera” “Performance & The ...