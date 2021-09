Anticipazioni Uomini e Donne del 26 09 2021 | Maria De Filippi sbugiarda un tronista e poi lo caccia!

(Di domenica 26 settembre 2021) Oggi è stata registrata una nuova puntata di. Dal Vicolodellenews.it ecco le: Una talpina ci ha raccontato che durante la registrazione di oggi diDeha cacciato dal programma Joele. In pratica la volta scorsa ballando con la corteggiatrice Ilaria le ha detto, pensando di non essere ascoltato, che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare così da potersi sentire di nascosto. Oggiha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l’ha invitato ad andarsene. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne. Le anticipazioni choc arrivano dal VicoloDelleNews che rivela in anteprima questi dettagli particolarmente croccanti. Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Joele Milan: ecco perché ... Maria De Filippi smaschera un tronista di Uomini e Donne e poi lo caccia dal programma: ecco per quale motivo, anticipazioni choc.