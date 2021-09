Al via il laboratorio “Sotterranei di eccellenza” al Liceo Tasso (Di domenica 26 settembre 2021) Lunedì 27 settembre alle 10:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del laboratorio “Sotterranei di eccellenza” promosso dal Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno nell’ambito del progetto “EduCare – Ricreare Socialità”. Il laboratorio, organizzato dal Liceo Tasso in partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Medaarch – Accademia Mediterranea di Architettura è finalizzato alla promozione e comprensione dell’arte attraverso la tecnologia. Gli studenti che saranno coinvolti nelle attività, grazie al supporto di esperti del settore archeologico e all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di strumenti innovativi, quali scanner e stampanti 3D, avranno l’opportunità di riprodurre i manufatti esposti nel Museo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 26 settembre 2021) Lunedì 27 settembre alle 10:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione deldi” promosso dalClassico Torquatodi Salerno nell’ambito del progetto “EduCare – Ricreare Socialità”. Il, organizzato dalin partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Medaarch – Accademia Mediterranea di Architettura è finalizzato alla promozione e comprensione dell’arte attraverso la tecnologia. Gli studenti che saranno coinvolti nelle attività, grazie al supporto di esperti del settore archeologico e all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di strumenti innovativi, quali scanner e stampanti 3D, avranno l’opportunità di riprodurre i manufatti esposti nel Museo ...

