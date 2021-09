4 corpi senza vita appesi in piazza su una gru: «Una punizione esemplare» (Di domenica 26 settembre 2021) Dalle parole ai fatti. Sono trascorse solo poche ore dalle dichiarazioni talebane circa la legittimità delle punizioni corporali contro banditi e avversari di ogni tipo e già le loro squadracce armate sono passate all’azione. I cadaveri di quattro uomini accusati di fare parte di una banda di sequestratori a caccia di riscatti sono stati appesi a delle gru nella piazza principale di Herat. «Una punizione esemplare che serve da monito per tutti», annunciano nei video diffusi sulle televisioni locali e subito diventati virali sui social. Secondo Sher Ahmad Ammar, vicegovernatore di Herat, i quattro avevano rapito un uomo d’affari locale assieme al figlio e cercavano di portarli fuori città quando sono stati intercettati da una pattuglia. Ne è seguito un intenso scontro a fuoco in cui i quattro banditi hanno ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 settembre 2021) Dalle parole ai fatti. Sono trascorse solo poche ore dalle dichiarazioni talebane circa la legittimità delle punizioni corporali contro banditi e avversari di ogni tipo e già le loro squadracce armate sono passate all’azione. I cadaveri di quattro uomini accusati di fare parte di una banda di sequestratori a caccia di riscatti sono statia delle gru nellaprincipale di Herat. «Unache serve da monito per tutti», annunciano nei video diffusi sulle televisioni locali e subito diventati virali sui social. Secondo Sher Ahmad Ammar, vicegovernatore di Herat, i quattro avevano rapito un uomo d’affari locale assieme al figlio e cercavano di portarli fuori città quando sono stati intercettati da una pattuglia. Ne è seguito un intenso scontro a fuoco in cui i quattro banditi hanno ...

