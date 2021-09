Venezia ancora costretta a cambiare maglia | il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 settembre 2021)e la Serie A non sono partite con il piede corretto. Già in estate la società arancio-verde aveva avuto problemi con il design dellada gara. Secondo alcune regole della competizione nostrana, la casacca dei veneti, non rientrava nei parametri richiesti per i riferimenti da poter far figurare sulla maglietta. In arrivo un altro capitolo della vicenda, a riportarlo è proprio il club attraverso una nota ufficiale. “Come osservato da molti, ilFC ha disputato le prime tre partite della Serie A 2021/22 senza il proprio crest sulle maglie gara in occasione delle partite ufficiali, modificando il design originale delle stesse, come richiesto dalla Lega Serie A con riferimento all’articolo 5, comma 1, del Regolamento Divise da Gioco. Con questo regolamento la Lega ha posto il limite di un solo stemma della ...