Vaccino | in aumento le prime dosi Statali in ufficio dal 15 ottobre

A meno di un mese dall'estensione dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati, si registra un aumento del 32,5% nelle prenotazioni della prima dose di Vaccino anti-Covid. Ma mancano all'appello ancora 3 milioni di over 50. Continuano a calare intanto i contagi, con solo 4 Regioni che restano a rischio moderato. In calo anche ricoveri e terapie intensive. Dati che potrebbero portare a un aumento della capienza per concerti, eventi sportivi e cinema. Mentre dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni torna ad essere quella in presenza. Dal ministero della Salute arriva l'ok ai test salivari molecolari per ottenere il Green pass, no a quelli antigenici rapidi da saliva. VACCINAZIONI Secondo quanto emerge dal report settimanale della Struttura del Commissario ...

