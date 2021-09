Una Vita anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre: scoppia la passione tra Genoveva e Velasco (Di sabato 25 settembre 2021) Le anticipazioni di Una Vita sono ricche di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre, il segreto di Ildefonso diventerà di dominio pubblico e Felicia Pasamar chiederà spiegazioni a Camino. Genoveva Salmeron deciderà di rifare una nuova Vita nel quartiere e di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Una Vita anticipazioni del 18 settembre 2020 Una Vita anticipazioni del 26 settembre 2020 Una Vita anticipazioni del 30 settembre 2020 Una Vita ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 settembre 2021) Ledi Unasono ricche di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 27a venerdì 1°, il segreto di Ildefonso diventerà di dominio pubblico e Felicia Pasamar chiederà spiegazioni a Camino.Salmeron deciderà di rifare una nuovanel quartiere e di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unadel 182020 Unadel 262020 Unadel 302020 Una...

