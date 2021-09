Udinese | Gotti | ' Fiorentina squadra aggressiva e di qualità'

(Di sabato 25 settembre 2021) UDINE - Per tutte le squadre le gare infrasettimanali rappresentano un bel problema. In questo caso è l'ad averci rimesso più di altre: " Da questo punto di vista - ha spiegato Lucaa ...

- Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioninon dovrebbe fare molte modifiche rispetto alla formazione che ha sfiorato il pari all'Olimpico con la Roma. La novità potrebbe essere ...L'arriva da due sconfitte in cui non ha trovato il gol: dall'arrivo di Lucasolo una volta i bianconeri hanno registrato tre sconfitte consecutive senza reti all'attivo in Serie A (...Luca Gotti ha parlato alla vigilia di Udinese-Fiorentina. Il tecnico dei friulani ha esordito così ai microfoni di Udinese TV: “Mi aspetto che ogni partita ci metta nelle condizioni di imparare dagli ...Lo ha detto l'allenatore Luca Gotti alle telecamere di Udinese Tv alla vigilia del match casalingo con la Fiorentina. "Mi aspetto una partita dei viola estremamente aggressiva - ha aggiunto - come ha ...