Tra Inter e Atalanta finisce 2 a 2 Numeri e statistiche

(Di sabato 25 settembre 2021) Tra2 a 2. Ecco ie le. Dopo 18 gare si ferma la striscia di vittorie casalinghe dell’(ultima gare senza i tre punti prima di oggi a ottobre 2020 contro il Parma).(40 tiri totali, di cui 21 bergamaschi) è stata la partita con piú conclusioni in questo campionato. Nel XXI secolo solo due giocatori al debutto con l’hanno segnato almeno 5 gol nelle prime 6 partite disputate dalla squadra in campionato: Diego Milito nel 2009/10 e Edin Dzeko nel 2021/22. Edin Dzeko ha realizzato 7 gol contro l’in Serie A (contro nessuna squadra ne ha segnati di piú, 7 anche al Bologna). Edin Dzeko ha realizzato la sua marcatura numero 50 in casa in Serie A, ...

Advertising

SerieA : Triplice fischio??: pareggio tra @Inter e @Atalanta_BC, partita ricca di gol ed emozioni??, risultato finale: 2??-2??… - FIGCfemminile : Vi er??? mancata? La #SerieAFemminile @TIM_vision torna nel fine settimana?? ?? Rinviata #InterRoma ? Leggi la NEW… - carlolaudisa : Spettacolare, emozionante e irripetibile 2-2 tra #Inter e #Atalanta. Una sfida ad altissimo livello con due squadre assatanate. #serieA - Marco562017 : @emilianofaziosi @Nicolas81972837 Tu ridi, ma io sono serio.Quando e se inizierà ad essere decisivo, mi ricredero',… - juancpizarrob : RT @SerieA: Triplice fischio??: pareggio tra @Inter e @Atalanta_BC, partita ricca di gol ed emozioni??, risultato finale: 2??-2?? ! ? #Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Inter

... è stata una grande partitadue compagini che hanno cercato di vincere. Non ci siamo mai tirati ... Gian Piero Gasperini, intervistato da Dazn dopo il pareggio in casa dell'. "Siamo andati ...... è stata una grande partitadue compagini che hanno cercato di vincere. Non ci siamo mai tirati ... Gian Piero Gasperini, intervistato da Dazn dopo il pareggio in casa dell'. "Siamo andati ...Funzionalità e bellezza: sono due donne in una quelle proposte da Salvatore Ferragamo , che dopo la pandemia torna a sfilare dal vivo alla Rotonda della Besana con la collezione per la prossima estate ...Succede di tutto, nel pomeriggio di Milano. Gol, spettacolo, cambi di fronte, ma anche un rigore sbagliato e un gol annullato sono gli ingredienti che animano la gara tra Inter e Atalanta. Il ...