Spezia-Milan, tifosi rossoneri infuriati con un giocatore (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo un primo tempo tutt'altro che esaltante giocato dal Milan in terra ligure contro lo Spezia, non sono mancate le critiche da parte dei tifosi rossoneri sui social. In particolare i tifosi si sono scagliati contro Kessie, l'ivoriano in scadenza e che ancora non ha rinnovato, ha deluso nel primo tempo con una prestazione tutt'altro che eccezionale. Alcuni tifosi hanno addirittura chiesto di mettere il "Presidente" fuori rosa almeno fino al suo rinnovo, staremo a vedere l'evoluzione della situazione. Potrebbe interessarti anche: Inter, la crisi Evergrande preoccupa Zhang L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - LCalderazzo : Lo spezia tutti fenomeni con la Juve tutti brocchi con il Milan !!!!! - mauri_955 : Vedendo giocare spezia-milan, la prima cosa che colpisce è l'organizzazione di gioco del Milan, noi in campo sembri… -