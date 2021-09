Morgan nel cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle” (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA – Morgan (foto), già leader dei Bluvertigo ed ex giudice di ‘X Factor’, è pronto per iniziare una nuova avventura televisiva. Il cantante monzese, infatti, farà parte del cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il noto programma condotto da Milly Carlucci. Appuntamento a partire da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 settembre 2021) ROMA –(foto), già leader dei Bluvertigo ed ex giudice di ‘X Factor’, è pronto per iniziare unaavventura televisiva. Il cantante monzese, infatti, farà parte deldi “con le”, il noto programma condotto da Milly Carlucci. Appuntamento a partire da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. L'articolo L'Opinionista.

