LIVE Inter-Atalanta 1-2 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.55 L’inizia forte ma poi entra in scena Malinovskyi che con due tiri firma il pareggio e provoca il sorpasso di Toloi. A tra poco per il secondo45?iltempo,1-2. 43? Difficoltà per i difensoriisti di trovare le contromisure ad un tiratore libero come Malinovskyi. 41? Malinovskyi sta letteralmente trascinando la squadra di Gasperini. 39? Gooooooooooooooool, Toloiiiiiiiiiiiiiiiiii, dopo un gran tiro di Malinovskyi, l’italo brasiliano trova il tap-in vincente,1-2. 37? Palomino blocca Dzeko in profondità. 35? Partita divertente, ora l’che prova a ritornare in vantaggio. 33? ...