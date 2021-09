L’annuncio di Ibrahimovic che mette in agitazione il Milan

Leggi su serieanews

(Di sabato 25 settembre 2021)punta a tornare in campo appena sarà al 100%. Non prima. La conferma arrivata nell’intervista concessa a ‘Sportweek’. Il suo rientro in campo, ancora, è incerto. Il tecnico Stefano Pioli vorrebbe averlo per la sfida di Champions League che vedrà ilaffrontare martedì l’Atletico Madrid tuttavia non si proverà a bruciare le tappe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.