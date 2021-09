Interspac, l’ambizione: «Vorremmo arrivare al controllo dell’Inter» (Di sabato 25 settembre 2021) Interspac, Cottarelli: «Puntiamo al controllo dell’Inter». Queste le parole dell’economista e presidente dell’azionariato «l’ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo dell’Inter». Carlo Cottarelli, economista cremonese, ha scelto il seminario sul tema dell’azionariato popolare dalla sua Interspac, per alzare l’asticella del suo progetto di entrare nel capitale del club nerazzurro. Non è ancora il monento per conoscere tutti i dettagli: bisognerà attendere almeno la fine di novembre. «Abbiamo quasi scelto l’advisor che ci permetterà di preparare il piano economico e di governace: contiamo di presentare la proposta dettagliata tra due mesi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021), Cottarelli: «Puntiamo al». Queste le parole dell’economista e presidente dell’azionariato «, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella dial». Carlo Cottarelli, economista cremonese, ha scelto il seminario sul tema dell’azionariato popolare dalla sua, per alzare l’asticella del suo progetto di entrare nel capitale del club nerazzurro. Non è ancora il monento per conoscere tutti i dettagli: bisognerà attendere almeno la fine di novembre. «Abbiamo quasi scelto l’advisor che ci permetterà di preparare il piano economico e di governace: contiamo di presentare la proposta dettagliata tra due mesi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

