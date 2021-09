Inter-Atalanta 2-2, le pagelle: gol, spettacolo e emozioni. Dimarco sbaglia un rigore, finale scoppiettante (Di sabato 25 settembre 2021) Gol, spettacolo e emozioni: E’ andata in archivio la sfida tra Inter e Atalanta, uno dei big match della sesta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre hanno dimostrato le capacità in fase offensiva, sono stati riscontrati dei problemi in difesa. Partenza sprint della squadra di Simone Inzaghi che passa in vantaggio con Lautaro Martinez, marcatura in acrobazia del Toro. La reazione dell’Atalanta è da grande squadra, la compagine di Gasperini ribalta tutto, prima con un bolide di Malinovskyi e poi con Toloi. Nella ripresa la sfida è apertissima, l’Atalanta può chiudere la partita in contropiede, l’Inter si avvicina al gol. Il pareggio arriva al 71? con Dzeko. Nel finale succede di tutto ingenuità di Demiral, ma Dimarco ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 settembre 2021) Gol,: E’ andata in archivio la sfida tra, uno dei big match della sesta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre hanno dimostrato le capacità in fase offensiva, sono stati riscontrati dei problemi in difesa. Partenza sprint della squadra di Simone Inzaghi che passa in vantaggio con Lautaro Martinez, marcatura in acrobazia del Toro. La reazione dell’è da grande squadra, la compagine di Gasperini ribalta tutto, prima con un bolide di Malinovskyi e poi con Toloi. Nella ripresa la sfida è apertissima, l’può chiudere la partita in contropiede, l’si avvicina al gol. Il pareggio arriva al 71? con Dzeko. Nelsuccede di tutto ingenuità di Demiral, ma...

