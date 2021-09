Ibrahimovic: “La mia testa sta bene, ma il fisico sta invecchiando. Quest’anno devo ascoltare il mio corpo” (Di sabato 25 settembre 2021) L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, nel corso di un’intervista a SportWeek, si è soffermato sulle sue condizioni fisiche: “Quando in partita arriva la stanchezza, la testa non è sempre là, devi prendere decisioni velocemente ed è facile a quel punto sbagliare. Pensi lento. Quando ero giovane giocavo e basta, anche se avevo male al tendine, come oggi. Volevo vincere e segnare, stop. Con il tempo e l’esperienza ho scoperto la testa. E ho capito quanto sia importante che parli con il corpo. Ecco, ora la mia testa sta bene, ma il mi fisico sta invecchiando, non sempre riesce a starle dietro ed è un problema… Quest’anno devo ascoltare il mio corpo, ogni piccolo segnale mi mandi. Solo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) L’attaccante del Milan Zlatan, nel corso di un’intervista a SportWeek, si è soffermato sulle sue condizioni fisiche: “Quando in partita arriva la stanchezza, lanon è sempre là, devi prendere decisioni velocemente ed è facile a quel punto sbagliare. Pensi lento. Quando ero giovane giocavo e basta, anche se avevo male al tendine, come oggi. Volevo vincere e segnare, stop. Con il tempo e l’esperienza ho scoperto la. E ho capito quanto sia importante che parli con il. Ecco, ora la miasta, ma il mista, non sempre riesce a starle dietro ed è un problema…il mio, ogni piccolo segnale mi mandi. Solo ...

Advertising

IamDanielegio : @BimbiDiDarboe Trasmesso dalla mia famiglia. Uno dei primi ricordi è un immagine di una partita del mondiale del 20… - illeaoiano : @memethegoat Ibrahimovic ha 40 anni è una cosa a parte, Giroud al Chelsea sempre sano come un pesce arriva qui ed h… - thealgoritmo : La somiglianza tra Luca Bizzarri e Ibrahimovic è solo nella mia testa @welikeduel #propagandalive - PietroCasandra : @AntoVitiello Ha più acciacchi #Ibrahimovic di mia nonna - MarioSironi : @RobertoSavino10 @GiuSette7 Uniche maglie della Juve mai comprate in vita mia (ok , avevo anche Ibrahimovic ma dopo… -