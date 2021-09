Dimarco: “Dispiaciuto per il rigore. Continuerò a lavorare per migliorare” (Di sabato 25 settembre 2021) Federico Dimarco ha fallito dal dischetto il possibile 3-2 dell’Inter ma l’ex Verona, supportato da tifosi e compagni, ha già voltato pagina. Ecco le sue dichiarazioni a InterTV: “Mi dispiace molto per il rigore, ma sono contento perché i miei compagni e la curva mi hanno subito tirato su di morale. Giocare in casa è una spinta in più, oggi abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo continuare a lavorare. Per me non è un problema metterci la faccia, ho sbagliato il rigore ma Continuerò a lavorare per migliorare. Il mister ci chiede di entrare nella maniera migliore, con i cinque cambi è importante entrare in campo bene. Adesso già da domani dobbiamo pensare allo Shakhtar e a fare i tre punti che possono essere fondamentali per la classifica in Champions League”. FOTO: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Federicoha fallito dal dischetto il possibile 3-2 dell’Inter ma l’ex Verona, supportato da tifosi e compagni, ha già voltato pagina. Ecco le sue dichiarazioni a InterTV: “Mi dispiace molto per il, ma sono contento perché i miei compagni e la curva mi hanno subito tirato su di morale. Giocare in casa è una spinta in più, oggi abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo continuare a. Per me non è un problema metterci la faccia, ho sbagliato ilmaper. Il mister ci chiede di entrare nella maniera migliore, con i cinque cambi è importante entrare in campo bene. Adesso già da domani dobbiamo pensare allo Shakhtar e a fare i tre punti che possono essere fondamentali per la classifica in Champions League”. FOTO: ...

