Coronavirus in Italia, numeri in calo: 3.525 positivi e 50 vittime (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 3.525 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Un leggero calo rispetto a ieri quando sono stati registrati 3.797 casi. Sono invece... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 3.525 iai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Un leggerorispetto a ieri quando sono stati registrati 3.797 casi. Sono invece...

