Ultime Notizie dalla rete : Conte senti Conte, senti Guardiola: 'Se Lukaku è migliorato, il merito è di Antonio...' "Non negherò che giocatore sia Romelu Lukaku: conosce la Premier League, è stato al Chelsea, ha fatto un passo avanti all'Everton, poi allo United e all'Inter, dove Antonio Conte ha la capacità di migliorare ogni giocatore che lavora con lui". Così Pep Guardiola, che ha presentato la gara tra il suo Manchester City e il Chelsea di Tuchel. 'Il modo in cui Lukaku ti ...

