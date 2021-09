Come posso comprare FIFA 22 su PlayStation e risparmiare denaro? (Di sabato 25 settembre 2021) Beh, in realtà è davvero semplice. Innanzitutto, per comprare il gioco avrai bisogno di un Buono regalo PSN. Tuttavia, dovrai comprare più carte regalo per raggiungere il prezzo di FIFA 22. Ad esempio, per ottenere la Standard Edition dovrai scegliere Buoni regalo da 20€ e 50€. Per la versione PS5 – 30€ + 50€ e così via. FIFA 22 su PS Store costa: FIFA 22 Standard Edition su PS4 nel PS Store costa 69,99€; FIFA 22 Standard Edition su PS5 costa 79,99€ FIFA 22 Ultimate Edition costa 99,99€. Acquistando le PSN Card su Eneba con i codici sconto elencati di seguito, FIFA 22 costerà: Standard PS4 Edition – 54.49€; Standard PS5 Edition – 61.99€; Ultimate Edition – 76.99€. In realtà è matematica, ma il punto è: dovrai comunque pagare il prezzo ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 25 settembre 2021) Beh, in realtà è davvero semplice. Innanzitutto, peril gioco avrai bisogno di un Buono regalo PSN. Tuttavia, dovraipiù carte regalo per raggiungere il prezzo di22. Ad esempio, per ottenere la Standard Edition dovrai scegliere Buoni regalo da 20€ e 50€. Per la versione PS5 – 30€ + 50€ e così via.22 su PS Store costa:22 Standard Edition su PS4 nel PS Store costa 69,99€;22 Standard Edition su PS5 costa 79,99€22 Ultimate Edition costa 99,99€. Acquistando le PSN Card su Eneba con i codici sconto elencati di seguito,22 costerà: Standard PS4 Edition – 54.49€; Standard PS5 Edition – 61.99€; Ultimate Edition – 76.99€. In realtà è matematica, ma il punto è: dovrai comunque pagare il prezzo ...

