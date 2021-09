Autostrade Italiane, 8 giorni di chiusura: il calendario delle chiusure sulla A1 (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 23 settembre 2021 – Saranno settimane difficili per chi viaggia sull'A1. Otto le chiusure programmate nel tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano per i lavori di Terna, con rischio di paralisi in uno dei nodi più importanti dell'Italia centrale. Le chiusure, comunque, saranno notturne per cercare di ridurne l'impatto sul traffico. I lavori sono per la realizzazione della variante aerea dell'elettrodotto "Bargi – Calenzano" all'altezza del chilometro 271+640 nel comune di Calenzano. Questo il calendario delle chiusure. SettembreVenerdì 24 settembre l'autostrada resterà chiusa dalle 22 alle 6. Sabato 25 settembre seconda chiusura, dalle 22 alle 6. Terza dalle 22 di domenica 26 settembre alle 5 di lunedì 27. OttobreVenerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre, per due ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 23 settembre 2021 – Saranno settimane difficili per chi viaggia sull'A1. Otto leprogrammate nel tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano per i lavori di Terna, con rischio di paralisi in uno dei nodi più importanti dell'Italia centrale. Le, comunque, saranno notturne per cercare di ridurne l'impatto sul traffico. I lavori sono per la realizzazione della variante aerea dell'elettrodotto "Bargi – Calenzano" all'altezza del chilometro 271+640 nel comune di Calenzano. Questo il. SettembreVenerdì 24 settembre l'autostrada resterà chiusa dalle 22 alle 6. Sabato 25 settembre seconda, dalle 22 alle 6. Terza dalle 22 di domenica 26 settembre alle 5 di lunedì 27. OttobreVenerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre, per due ...

