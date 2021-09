Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 24 settembre 2021

(Di sabato 25 settembre 2021)tv: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 3787 spettatori (20.98% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2297 spettatori (15.82%). Il film Rambo 2 – La Vendetta su Italia1 ha ottenuto 1169 spettatori (5.81%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. ha conquistato 1149 spettatori (5.23%), mentre quello della serie tv Bull ne ha avuti 839 (4.21%); il film Non sono un assassino su Rai3 ha conquistato 658 spettatori (3.19%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca ...

Advertising

stanzaselvaggia : A tutti gli esperti di ascolti e numeri che oggi commentano i dati del programma di Cattelan, ricordo che sempre a… - DariaCarta : Voleva fare l' influencer pro vax ma, evidentemente, dati gli ascolti, si deve essere stufato ed allora ha vuotat… - AerdnaXCI : Ascolti #24settembre #Soap Dati in migliaia #Upas 1418 (6,6) #TempestadAmore 857 (4,5) #IlSegreto (r) 142 (1,4)… - AerdnaXCI : Ascolti #24settembre Dati in migliaia #TaleeQualeShow 3800 (21) #NCIS 1149 (5,2) #Nonsonounassassino 658 (3,2)… - blogtivvu : Ascolti TV 24 settembre: Grande Fratello Vip contro Tale e Quale Show, ecco i dati auditel e chi ha trionfato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

... il talent in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai condotto da Carlo Conti : chi ha avuto la meglio? Ecco iauditel .TV 24 settembre: Grande Fratello Vip contro Tale e Quale Show ...Vince come accaduto venerdì scorso , la serata deglitv in prime time Tale e Quale Show . Ieri 24 settembre 2021, il programma su Rai1 si è ... Gli altriAuditel , con spettatori e share, ...Ascolti TV 24 settembre: Grande Fratello Vip 6 contro Tale e Quale Show, chi ha vinto? Ecco i dati auditel del prime time.È Tv Blog a lanciare la bomba sul destino del programma Star in the star, condotto da Ilary Blasi con l’aiuto della giuria composta da Claudio ...