Treviso, il sindaco no vax porta il suo ufficio fuori dal municipio: "Senza green pass non posso entrare a lavorare" (Di venerdì 24 settembre 2021) Un tempo era socialdemocratico, poi leghista, poi passò con Forza Italia. Adesso, che è semplicemente il sindaco (venetista) di Santa Lucia di Piave, un paese nelle campagne trevigiane, Riccardo Szumski è soprattutto un eretico. Perché da medico prescrive esenzioni dai vaccini, al punto da finire nel mirino dell'Ordine dei medici. Perché va in piazza a spiegare tutti i suoi dubbi sulla profilassi anti-Covid. Perché sostiene le cure domiciliari, prima dei protocolli indicati dalla Regione. Adesso è un sindaco che fa il sindaco restando fuori dal palazzo. Non in senso metaforico, ma fisico. Per evitare di presentare il green pass o di fare il tampone ogni due giorni, ha preferito portare il proprio ufficio all'esterno del ...

