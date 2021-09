Tomb Raider: Crystal Dinamics ha confermato che un nuovo titolo è in sviluppo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Un tweet di Crystal Dinamics ha suggerito lo sviluppo di un nuovo Tomb Raider, informazione in realtà nota ma che ora arriva dallo sviluppatore stesso.. Crystal Dinamics ha di fatto confermato lo sviluppo di un nuovo titolo del franchise Tomb Raider, pur in modo indiretto. Che le avventure di Lara Croft non fossero finite con Shadow of the Tomb Raider era abbastanza scontato e da tempo si parla di un nuovo episodio. Ora però abbiamo la conferma da parte dello sviluppatore che qualcosa si sta muovendo. L’informazione è stata data in un tweet di commento all’annuncio che Crystal ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) Un tweet diha suggerito lodi un, informazione in realtà nota ma che ora arriva dallo sviluppatore stesso..ha di fattolodi undel franchise, pur in modo indiretto. Che le avventure di Lara Croft non fossero finite con Shadow of theera abbastanza scontato e da tempo si parla di unepisodio. Ora però abbiamo la conferma da parte dello sviluppatore che qualcosa si sta muovendo. L’informazione è stata data in un tweet di commento all’annuncio che...

Ultime Notizie dalla rete : Tomb Raider Perfect Dark: Crystal Dinamics e The Initiative lo svilupperanno insieme The Initiative, tramite Twitter , ha rivelato che svilupperà il reboot di Perfect Dark in collaborazione con Crystal Dinamics, lo studio degli ultimi Tomb Raider e di Marvel's Avengers . The Initiative inoltre ha affermato che i due team "non potevano perdere l'occasione di lavorare insieme" . Chi ha buona memoria si ricorderà che la notizia era ...

Marvel's Guardians of the Galaxy - prova ... il nuovo progetto action/RPG pubblicato da Square Enix e sviluppato da Eidos Montréal, già artefici della trilogia reboot di Tomb Raider ma anche dei mai troppo osannati Deus Ex: Human Revolution e ...

Tomb Raider: nuovo gioco in sviluppo? Indizi da Crystal Dynamics Everyeye Videogiochi Perfect Dark, Crystal Dynamics collabora con The Initiative sullo sviluppo del reboot The Initiative ha annunciato questa notte che Crystal Dynamics, studio di Square Enix noto per i recenti capitoli di Tomb Raider e Marvel’s Avengers, lavorerà sul reboot di Perfect Dark. Annunciato lo ...

Tomb Raider: nuovo capitolo in arrivo? Indizi da Crystal Dynamics Nel commentare il suo coinvolgimento nello sviluppo del prossimo Perfect Dark, Crystal Dynamics fa un brevissimo accenno al futuro di Lara Croft.

