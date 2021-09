Tacopina su Colombo: “Massara mi disse che sarebbe diventato il miglior attaccante della B” (Di venerdì 24 settembre 2021) Joe Tacopina, presidente della SPAL, è stato ospite del podcast The Italian Football e ha parlato dell’acquisto dell’attaccante Lorenzo Colombo, arrivato in prestito dal Milan. Queste le sue parole: “Massara, ds del Milan, è uno dei miei amici più cari in Italia e quando abbiamo chiuso per Lorenzo Colombo mi ha chiamato dicendomi che stava per darmi il ??miglior attaccante della Serie B. Credo che non avesse torto. Sono convinto che un giorno vestirà anche la maglia della Nazionale”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Joe, presidenteSPAL, è stato ospite del podcast The Italian Football e ha parlato dell’acquisto dell’Lorenzo, arrivato in prestito dal Milan. Queste le sue parole: “, ds del Milan, è uno dei miei amici più cari in Italia e quando abbiamo chiuso per Lorenzomi ha chiamato dicendomi che stava per darmi il ??Serie B. Credo che non avesse torto. Sono convinto che un giorno vestirà anche la magliaNazionale”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

