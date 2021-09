Spezia-Milan, i convocati di Thiago Motta: diversi assenti importanti! (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo Spezia ha diffuso la lista dei convocati in vista del match di domani in programma alle 15 al Picco. Thiago Motta dovrà rinunciare a diversi giocatori importanti. Il tecnico è in attesa di recuperare al più presto: Reca, Colley, Agudelo, Kovalenko, Leo Sena e Martin Erlic. Quest’ultimo è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale. Questa è la lista completa dei calciatori che faranno parte nella sfida di domani che aprirà la sesta giornata di Serie A: PORTIERI: Provedel, Zoet, Zovko. DIFENSORI: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou. CENTROCAMPISTI: Bourabia, Maggiore, Sala. ATTACCANTI: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. LEGGI ANCHE: DAZN, l’annuncio a sorpresa! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Loha diffuso la lista deiin vista del match di domani in programma alle 15 al Picco.dovrà rinunciare agiocatori importanti. Il tecnico è in attesa di recuperare al più presto: Reca, Colley, Agudelo, Kovalenko, Leo Sena e Martin Erlic. Quest’ultimo è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale. Questa è la lista completa dei calciatori che faranno parte nella sfida di domani che aprirà la sesta giornata di Serie A: PORTIERI: Provedel, Zoet, Zovko. DIFENSORI: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou. CENTROCAMPISTI: Bourabia, Maggiore, Sala. ATTACCANTI: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. LEGGI ANCHE: DAZN, l’annuncio a sorpresa! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

