Sondaggi Ipsos: l’impatto della pandemia sulla salute dei giovani (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli ultimi Sondaggi Ipsos commissionati dal Servizio per la pastorale giovanile (Snpg) e pubblicati durante la puntata di Di Martedì del 21 settembre, hanno voluto indagare l’impatto che la pandemia ha avuto sulla salute degli adolescenti. Il 45% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni afferma che il periodo pandemico è stato duro ma di averlo superato, per il 38% è stata un’opportunità di crescità mentre il 17% ammette che è stata un’esperienza dura e che avrà bisogno di tempo per superarla. La pandemia ha avuto un forte impatto soprattutto sulla salute mentale dei giovanissimi. Tristezza (69%), apatia (58%), ansia (56%), paura (46%) sono le emozioni maggiormente provate dagli adolescenti durante ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli ultimicommissionati dal Servizio per la pastoralele (Snpg) e pubblicati durante la puntata di Di Martedì del 21 settembre, hanno voluto indagareche laha avutodegli adolescenti. Il 45% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni afferma che il periodo pandemico è stato duro ma di averlo superato, per il 38% è stata un’opportunità di crescità mentre il 17% ammette che è stata un’esperienza dura e che avrà bisogno di tempo per superarla. Laha avuto un forte impatto soprattuttomentale deissimi. Tristezza (69%), apatia (58%), ansia (56%), paura (46%) sono le emozioni maggiormente provate dagli adolescenti durante ...

