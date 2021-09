Solskjaer: «CR7? Che si concentrino su di lui così…» – VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Aston Villa Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida contro l’Aston Villa. Le sue parole. RONALDO E CAVANI – «Sarà emozionante vederli insieme, sono sicuro che sarà una grane coppia. Sono due giocatori che vogliono sempre segnare e ci aiuteranno visto che molte squadre si chiudono contro di noi. Non vedo l’ora. Ronaldo? Sapevamo che avrebbe avuto un grande impatto dentro e fuori dal campo, è sempre molto professionale. Per ottenere il massimo nella sua carriera è stato sempre molto disciplinato e sono sicuro che questo si ripercuoterà sui compagni di squadra. Il fatto che segni è un ulteriore aiuto. Sono stato felice del suo ritorno, è un uomo diverso rispetto a quando giocavamo insieme ed è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Ole Gunnarha parlato di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Aston Villa Ole Gunnarha parlato di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida contro l’Aston Villa. Le sue parole. RONALDO E CAVANI – «Sarà emozionante vederli insieme, sono sicuro che sarà una grane coppia. Sono due giocatori che vogliono sempre segnare e ci aiuteranno visto che molte squadre si chiudono contro di noi. Non vedo l’ora. Ronaldo? Sapevamo che avrebbe avuto un grande impatto dentro e fuori dal campo, è sempre molto professionale. Per ottenere il massimo nella sua carriera è stato sempre molto disciplinato e sono sicuro che questo si ripercuoterà sui compagni di squadra. Il fatto che segni è un ulteriore aiuto. Sono stato felice del suo ritorno, è un uomo diverso rispetto a quando giocavamo insieme ed è ...

Advertising

sportli26181512 : Manchester United eliminato dalla Carabao Cup, Cristiano Ronaldo neanche in panchina: La formazione di Solskjaer es… - ElChachoCouchDT : No CR7 no party, Solskjaer burro - Ctk_Matem : ????#LegheCoppa #Solskjær è così stupido che dopo aver sostituito #CristianoRonaldo e #BrunoFernandes in… - shitzu_jv : Pochettino ?? Solskjaer Tirar messi e cr7 do time - matheusbap__ : PSG e United empatando: A Pocchetino e Solskjaer: Bora tirar o Messi e o CR7 -