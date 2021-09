Sesta giornata Serie A 2021/22: gli arbitri (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, del Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Sesta giornata Serie A 2021/22 in programma tra sabato 25 e lunedi 27 settembre. Sesta giornata Serie A 2021/22: quali sono le designazioni arbitrali? EMPOLI-BOLOGNA h.15.00 Arbitro: Giacomelli Assistenti: Passeri-SEchi Iv: Minelli Var: Mariani Avar: Marchetti GENOA-HELLAS VERONA sabato 25/09 h.20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Carbone-Di Gioia Iv: Cosso Var: Mariani Avar: Galetto INTER-ATALANTA sabato 25/09 h.18.00 Arbitro: Maresca Assistenti: Colarossi-Prenna Iv: Abisso Var: Aureliano Avar: Ranghetti JUVENTUS-SAMPDORIA h.12.30 Arbitro: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli, degli Assistenti, del Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra sabato 25 e lunedi 27 settembre./22: quali sono le designazioni arbitrali? EMPOLI-BOLOGNA h.15.00 Arbitro: Giacomelli Assistenti: Passeri-SEchi Iv: Minelli Var: Mariani Avar: Marchetti GENOA-HELLAS VERONA sabato 25/09 h.20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Carbone-Di Gioia Iv: Cosso Var: Mariani Avar: Galetto INTER-ATALANTA sabato 25/09 h.18.00 Arbitro: Maresca Assistenti: Colarossi-Prenna Iv: Abisso Var: Aureliano Avar: Ranghetti JUVENTUS-SAMPDORIA h.12.30 Arbitro: ...

Advertising

mauroberruto : Sì, qualcosa non ha funzionato. Riprovate (e risolvete) voi @SerieA e @DAZN_IT? Perché siamo alla vigilia della s… - CalcioWeb : I consigli del #Fantacalcio: la #SerieA in campo per la sesta giornata - OiaServicesLtd : RT @Betaland_it: La sesta giornata di Serie A ha un programma ricco di big match #InterAtalanta e #LazioRoma: grande equilibrio sulla lavag… - Betaland_it : La sesta giornata di Serie A ha un programma ricco di big match #InterAtalanta e #LazioRoma: grande equilibrio sull… - PisaNews : Serie BKT. La presentazione della sesta giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : Sesta giornata Milan, Pioli: "Siamo migliorati tanto, ora vogliamo vincere ogni partita. Giroud ci sarà" Alla vigilia della sesta giornata di Serie A, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita contro lo Spezia (in programma sabato alle 15:00). Dalle qualità degli avversari fino agli errori commessi lo ...

Serie A, dove vedere la sesta giornata di campionato in tv? Di Andre Giove - 24/09/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp La sesta giornata di Serie A scatterà sabato con tre anticipi. I big match di giornata sono Inter - Atalanta e il derby fra Lazio e Roma. Tutto pronto per l'inizio della sesta giornata di serie A. Nella ...

Serie A - Il calendario completo della sesta giornata di campionato Il Napoli Online Torino, si rivede Izzo: ancora out Belotti Il Torino di Ivan Juric sarà subito in campo all’indomani del pareggio casalingo contro la Lazio. I granata sono attesi dalla trasferta di Venezia di lunedì sera, tuttavia sono ancora numerose le defe ...

Genoa, Ballardini: “Nuova proprietà ha molto entusiasmo. Verona? Ci vorrà cuore e furore” SOCIETA' - "Ci siamo presentati. Mi pare ci siano delle ottime intenzioni", ha esordito Ballardini. "Le persone che abbiamo incontrato mi sembra abbiano grande entusiasmo. Veniamo ...

Alla vigilia delladi Serie A, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita contro lo Spezia (in programma sabato alle 15:00). Dalle qualità degli avversari fino agli errori commessi lo ...Di Andre Giove - 24/09/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ladi Serie A scatterà sabato con tre anticipi. I big match disono Inter - Atalanta e il derby fra Lazio e Roma. Tutto pronto per l'inizio delladi serie A. Nella ...Il Torino di Ivan Juric sarà subito in campo all’indomani del pareggio casalingo contro la Lazio. I granata sono attesi dalla trasferta di Venezia di lunedì sera, tuttavia sono ancora numerose le defe ...SOCIETA' - "Ci siamo presentati. Mi pare ci siano delle ottime intenzioni", ha esordito Ballardini. "Le persone che abbiamo incontrato mi sembra abbiano grande entusiasmo. Veniamo ...