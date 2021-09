San Basilio piange ‘il Pastore’: trovato morto in casa dalla compagna, residenti sotto choc (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ rientrata a casa e si è trovata di fronte una scena terribile: l’uomo, ex pugile romano di 50 anni, era riverso a terra, ormai privo di vita. A stroncarlo nella mattinata di mercoledì scorso nella sua abitazione a San Basilio molto probabilmente un arresto cardiocircolatorio, che gli è stato fatale. A dare l’allarme è stata la compagna rientrata nell’abitazione dopo alcuni giorni in cui era stata via. Roma, morto “Il Pastore”: San Basilio in lutto Daniele Vittozzi, così si chiamava l’ex pugile romano che mercoledì scorso, intorno alle 10.30, è stato trovato morto nel suo appartamento dalla campagna. Vittozzi, meglio noto come “Il Pastore” e stimato da tutti nel quartiere San Basilio, lascia un vuoto enorme stando alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ rientrata ae si è trovata di fronte una scena terribile: l’uomo, ex pugile romano di 50 anni, era riverso a terra, ormai privo di vita. A stroncarlo nella mattinata di mercoledì scorso nella sua abitazione a Sanmolto probabilmente un arresto cardiocircolatorio, che gli è stato fatale. A dare l’allarme è stata larientrata nell’abitazione dopo alcuni giorni in cui era stata via. Roma,“Il Pastore”: Sanin lutto Daniele Vittozzi, così si chiamava l’ex pugile romano che mercoledì scorso, intorno alle 10.30, è statonel suo appartamentocampagna. Vittozzi, meglio noto come “Il Pastore” e stimato da tutti nel quartiere San, lascia un vuoto enorme stando alle ...

