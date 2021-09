Roma, Veretout: «Derby bella partita. Daremo tutto per Mourinho» (Di venerdì 24 settembre 2021) Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Telefoot: ecco un estratto sul Derby con la Lazio Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Telefoot. Ecco un estratto sul Derby con la Lazio. «Una partita davvero bella. Daremo tutto, proveremo a vincere questo Derby anche per il mister. La convocazione in nazionale? È stato qualcosa di forte. Farne parte è bello, ma restarci è più difficile. Quando ne fai parte una volta, vuoi tornare il più possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Jordan, centrocampista della, ha rilasciato un’intervista a Telefoot: ecco un estratto sulcon la Lazio Jordan, centrocampista della, ha rilasciato un’intervista a Telefoot. Ecco un estratto sulcon la Lazio. «Unadavvero, proveremo a vincere questoanche per il mister. La convocazione in nazionale? È stato qualcosa di forte. Farne parte è bello, ma restarci è più difficile. Quando ne fai parte una volta, vuoi tornare il più possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

