Problemi su DAZN, interviene il Codacons: possibile revoca dei diritti della Serie A (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella giornata di ieri si sono nuovamente registrati Problemi da parte di molti utenti di DAZN, impossibilitati a poter guardare a pieno i match di Serie A tra Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino. Tantissime le segnalazioni arrivate al Codacons, con il presidente Carlo Renzi che ha preso una posizione molto chiara: "Ancora una volta i tifosi non riescono a seguire le partite in tv a causa di anomalie della piattaforma, e pur avendo pagato un regolare abbonamento a DAZN non ricevono il servizio promesso - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Nonostante le rassicurazioni e gli interventi di istituzioni e politici, la situazione rimane critica e gli abbonati continuano a subire disservizi. Per tale motivo diffidiamo formalmente la società a indennizzare in modo automatico tutti gli ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella giornata di ieri si sono nuovamente registratida parte di molti utenti di, impossibilitati a poter guardare a pieno i match diA tra Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino. Tantissime le segnalazioni arrivate al, con il presidente Carlo Renzi che ha preso una posizione molto chiara: "Ancora una volta i tifosi non riescono a seguire le partite in tv a causa di anomaliepiattaforma, e pur avendo pagato un regolare abbonamento anon ricevono il servizio promesso - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Nonostante le rassicurazioni e gli interventi di istituzioni e politici, la situazione rimane critica e gli abbonati continuano a subire disservizi. Per tale motivo diffidiamo formalmente la società a indennizzare in modo automatico tutti gli ...

Advertising

MatteoPedrosi : Cara #DAZN, se il servizio non è migliorabile (e pare non lo sia, ogni volta ce n’è una) non sarebbe il caso di riv… - gilnar76 : Problemi su DAZN, interviene il Codacons: possibile revoca dei diritti della Serie A #Forzanapoli #Napoli… - patrizio1804 : @AlessioBuzzanca @CucchiRiccardo Netflix, Prime Video e Disney+ usano AWS esattamente come DAZN. DAZN ha la complic… - ACapNeBon82 : RT @MatteoPedrosi: Cara #DAZN, se il servizio non è migliorabile (e pare non lo sia, ogni volta ce n’è una) non sarebbe il caso di rivender… - robertopontillo : RT @SCUtweet: I presidenti della #SerieA discutono e meditano di impugnare il contratto con #DAZN dopo gli innumerevoli reclami dei tifosi.… -