Primo aereo al GF VIP 6 e per Raffaella Fico e Francesca Cipriani ha una crisi (Di venerdì 24 settembre 2021) Aveva detto di essere single prima di entrare in casa, secondo Alfonso Signorini. Lo aveva rivelato alla rivista Chi ma anche agli autori che le hanno fatto il provino. In realtà Raffaella Fico non era single prima e non lo è adesso ma sta vivendo una storia d’amore che a quanto pare, è importante sia per lei che per la persona che è rimasta a casa, visto che il Primo aereo sulla casa del Grande Fratello VIP 6 è arrivato proprio per lei. Oggi pomeriggio sulla casa del GF VIP 6 è volato infatti il Primo aereo per i concorrenti del reality. E’ stato mandato proprio dal fidanzato di Raffaella Fico. “Per sempre e 1 giorno. Ti amo. Piero” è il testo del romantico messaggio che vola sulla Casa più spiata d’Italia. La prima a rendersi conto che stava per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) Aveva detto di essere single prima di entrare in casa, secondo Alfonso Signorini. Lo aveva rivelato alla rivista Chi ma anche agli autori che le hanno fatto il provino. In realtànon era single prima e non lo è adesso ma sta vivendo una storia d’amore che a quanto pare, è importante sia per lei che per la persona che è rimasta a casa, visto che ilsulla casa del Grande Fratello VIP 6 è arrivato proprio per lei. Oggi pomeriggio sulla casa del GF VIP 6 è volato infatti ilper i concorrenti del reality. E’ stato mandato proprio dal fidanzato di. “Per sempre e 1 giorno. Ti amo. Piero” è il testo del romantico messaggio che vola sulla Casa più spiata d’Italia. La prima a rendersi conto che stava per ...

