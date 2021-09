Precipita dal quarto piano mentre sistema le tende: morta Angela Maria Gattavara, la moglie dell’ex allenatore Attilio Perotti (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha perso l’equilibrio ed è Precipitata nel vuoto mentre stava cercando di sistemare una tenda malfunzionante. Così è morta a 73 anni Angela Maria Gattavara, la moglie dell’ex allenatore di Genoa, Verona e Livorno Attilio Perotti. I fatti sono successi nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova Quinto, nell’appartamento in via Fabrizi dove la coppia abita: secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’anziana è salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso l’equilibrio ed è Precipitata giù dal balcone, atterrando nel giardino interno del palazzo. È morta sul colpo. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Ha perso l’equilibrio ed èta nel vuotostava cercando dire una tenda malfunzionante. Così èa 73 anni, ladi Genoa, Verona e Livorno. I fatti sono successi nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova Quinto, nell’appartamento in via Fabrizi dove la coppia abita: secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’anziana è salita su una scala perre una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso l’equilibrio ed èta giù dal balcone, atterrando nel giardino interno del palazzo. Èsul colpo. L'articolo proviene da Il ...

