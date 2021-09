Onu: Draghi, 'rilanciare multilateralismo per affrontare sfide nostro tempo' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Da qualche tempo assistiamo a un progressivo indebolimento del multilateralismo, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal dopoguerra. Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli”. Così il premier Mario Draghi, aprendo il suo intervento al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Penso alla pandemia e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus – prosegue il presidente del Consiglio - Al cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. Alla ripresa economica e alla lotta alle diseguaglianze e all'insicurezza alimentare. Alla risoluzione dei conflitti e al contrasto al terrorismo. Questi temi sono al centro dell'Assemblea Generale e dell'agenda del nostro Governo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Da qualcheassistiamo a un progressivo indebolimento del, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal dopoguerra. Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli”. Così il premier Mario, aprendo il suo intervento al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Penso alla pandemia e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus – prosegue il presidente del Consiglio - Al cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. Alla ripresa economica e alla lotta alle diseguaglianze e all'insicurezza alimentare. Alla risoluzione dei conflitti e al contrasto al terrorismo. Questi temi sono al centro dell'Assemblea Generale e dell'agenda delGoverno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Onu Draghi Onu, il Presidente Draghi interviene al "Global Covid-19 Summit" Governo Afghanistan: Draghi all'Onu, governo non inclusivo, dimostri con fatti non parole Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “La crisi afghana – rimarca il presidente del Consiglio - deve ...

Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "La crisi afghana – rimarca il presidente del Consiglio - deve ...