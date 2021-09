Mattarella agli atleti paralimpici vincitori di medaglie a Tokio2020 | ' Siete un' avanguardia preziosa del nostro Paese'

(Di venerdì 24 settembre 2021) "Avete emozionato gli italiani . Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Ilè in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi". Lo ha detto il ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mattarella agli atleti olimpici e paralimpici: “Siete stati squadra, l’Italia si è sentita rappresentata” https://t.co… - paolocoa : FQ-Mattarella agli atleti olimpici e paralimpici: “Siete stati squadra, l’Italia si è sentita rappresentata”… - LucailCasa : Mattarella agli atleti olimpici e paralimpici: “Siete stati squadra, l’Italia si è sentita rappresentata”… - mika8940 : Mattarella agli atleti di Tokyo: 'L'Italia si è sentita rappresentata da voi' - Sport - ANSA - Italia_Notizie : Mattarella agli atleti di Tokyo: 'L'Italia si è sentita rappresentata da voi' -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella agli

Lo ha detto il presidente Sergioricevendo al Quirinale gli atleti olimpici e ...azzurri si sono presentati al Quirinale e poi a Palazzo Chigi col loro carico di entusiasm o trasmesso...... e' tutto loro": cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago', ha reso omaggioazzurri medagliati a Tokyo 2020 parlando al presidente della Repubblica, Sergio, durante la cerimonia ..."Avete emozionato gli italiani, onorato il Tricolore. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da v ...Dichiarazione di Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGIL a conclusione della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2021/2022 ...