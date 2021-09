Massimo Manni: si indaga per omicidio, ma la sorella parla di infarto (Di venerdì 24 settembre 2021) Massimo Manni, il corpo dell’uomo 61enne è stato trovato da un suo familiare, al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Massimo Manni, trovato morto il regista 61enne che lavorava per La7 (Foto dal web)Nel quartiere di Prai a Roma, un regista di 61 anni è stato trovato senza vita giovedì pomeriggio nella sua abitazione presso la circonvallazione Clodia, era in camera da letto. La polizia sta indagando sul caso dopo la segnalazione fatta al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco grazie alle richieste del fratello e della sorella che non avevano più notizie dell’uomo da giorni. Il corpo era disteso sul pavimento, con macchie di sangue sul pavimento, adesso gli investigatori stanno cercando di capire le dinamiche avvenute qualche ora prima della sua ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021), il corpo dell’uomo 61enne è stato trovato da un suo familiare, al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi., trovato morto il regista 61enne che lavorava per La7 (Foto dal web)Nel quartiere di Prai a Roma, un regista di 61 anni è stato trovato senza vita giovedì pomeriggio nella sua abitazione presso la circonvallazione Clodia, era in camera da letto. La polizia stando sul caso dopo la segnalazione fatta al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco grazie alle richieste del fratello e dellache non avevano più notizie dell’uomo da giorni. Il corpo era disteso sul pavimento, con macchie di sangue sul pavimento, adesso gli investigatori stanno cercando di capire le dinamiche avvenute qualche ora prima della sua ...

