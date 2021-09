Marco Liorni dice addio a Reazione a Catena, cosa sta accadendo (Di venerdì 24 settembre 2021) Il game show di “Reazione a Catena” viene ‘cancellato’ dal palinstesto, ma dal 27 settembre previsto il grande ritorno. Il palinsesto della Rai per la stagione 2021-2022 ha introdotto alcune novità per gli appassionati dei game show. Il programma “Reazione a Catena” (@ReazioneaCatena21) in cui si sfidano due squadre di concorrenti per indovinare le parole con indizi sempre più complessi, condotto da Marco Liorni dal 2018 non si rinnoverà per questo autunno. Al suo posto ci sarà Flavio Insinna che condurrà la nuova stagione de “L’Eredità“. L’agenda del 56enne è fitta, infatti il game show di Rai 1 non sarà l’unico programma di cui sarà il volto. Da pochi giorni ha concluso il quiz pomeridiano “Il pranzo è servito”, in onda subito dopo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il game show di “” viene ‘cancellato’ dal palinstesto, ma dal 27 settembre previsto il grande ritorno. Il palinsesto della Rai per la stagione 2021-2022 ha introdotto alcune novità per gli appassionati dei game show. Il programma “” (@21) in cui si sfidano due squadre di concorrenti per indovinare le parole con indizi sempre più complessi, condotto dadal 2018 non si rinnoverà per questo autunno. Al suo posto ci sarà Flavio Insinna che condurrà la nuova stagione de “L’Eredità“. L’agenda del 56enne è fitta, infatti il game show di Rai 1 non sarà l’unico programma di cui sarà il volto. Da pochi giorni ha concluso il quiz pomeridiano “Il pranzo è servito”, in onda subito dopo ...

