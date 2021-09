Indici di fiducia, a settembre è record tra i consumatori. L’Istat: “Diffuso ottimismo” (Di venerdì 24 settembre 2021) Cresce il livello di fiducia tra i consumatori, cala leggermente quello delle imprese. A dirlo è L’Istat nel rapporto mensile di settembre 2021: nell’ultimo mese l’indice del clima di fiducia dei consumatori è salito da 116,2 a 119,6, toccando il record dal gennaio 1998 (inizio della serie storica) mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in lieve diminuzione, da 114 a 113,8. Il deciso aumento della fiducia dei consumatori – sottolinea l’istituto – “riflette un Diffuso ottimismo soprattutto sulla situazione economica generale e su quella corrente”. In particolare, il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più marcati (rispettivamente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Cresce il livello ditra i, cala leggermente quello delle imprese. A dirlo ènel rapporto mensile di2021: nell’ultimo mese l’indice del clima dideiè salito da 116,2 a 119,6, toccando ildal gennaio 1998 (inizio della serie storica) mentre l’indice composito del clima didelle imprese è stimato in lieve diminuzione, da 114 a 113,8. Il deciso aumento delladei– sottolinea l’istituto – “riflette unsoprattutto sulla situazione economica generale e su quella corrente”. In particolare, il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più marcati (rispettivamente, ...

