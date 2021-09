In Afghanistan sarà tutto come 20 anni fa: con i talebani torneranno esecuzioni e amputazioni (Di venerdì 24 settembre 2021) La storia dei talebani "moderati" e aperti al mondo non sta in piedi ed è stata solo una giustificazione servita per giustificare il ritiro frettoloso delle truppe Nato e per non spaventare troppo gli ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) La storia dei"moderati" e aperti al mondo non sta in piedi ed è stata solo una giustificazione servita per giustificare il ritiro frettoloso delle truppe Nato e per non spaventare troppo gli ...

