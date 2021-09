Grande Fratello Vip, il passato doloroso di Ainett (Di venerdì 24 settembre 2021) Ainett racconta di sé al Grande Fratello Vip, del suo passato doloroso e di come è riuscita a superare le difficoltà Ainett è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Di lei si è parlato molto nei primi giorni per via delle avances che le ha riservato Amedeo Goria. Oggi invece si è raccontata a Francesca Cipriani, parlando del suo passato doloroso. Lo fa per consolare Francesca, che ha avuto un suo momento di fragilità. Così le racconta di quando all’età di 21 anni ha perso la mamma. Di quando appunto si è dovuta sostituire a lei, aiutando i suoi fratelli. “Tutto quello che ho vissuto da piccola mi ha portata ad essere una donna molto razionale” dice Ainett. E non solo, la donna racconta alla sua ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021)racconta di sé alVip, del suoe di come è riuscita a superare le difficoltàè tra i concorrenti delVip 6. Di lei si è parlato molto nei primi giorni per via delle avances che le ha riservato Amedeo Goria. Oggi invece si è raccontata a Francesca Cipriani, parlando del suo. Lo fa per consolare Francesca, che ha avuto un suo momento di fragilità. Così le racconta di quando all’età di 21 anni ha perso la mamma. Di quando appunto si è dovuta sostituire a lei, aiutando i suoi fratelli. “Tutto quello che ho vissuto da piccola mi ha portata ad essere una donna molto razionale” dice. E non solo, la donna racconta alla sua ...

