Emerson Palmieri: " Volevo il Napoli, ho parlato con Spalletti e detto sì. Non so perché non si è fatto" (Di venerdì 24 settembre 2021) Emerson Palmieri, è stato vicinissimo al Napoli. Il terzino campione d'Europa con al nazionale italiana di Roberto Mancini è stato seguito da Giuntoli per tutta la durata del calciomercato estivo. Emerson Palmieri SUL MANCATO APPRODO A Napoli Emerson Palmieri è stato accostato al Napoli per tutta la durata della sessione estiva del calciomercato. Perchè non sia arrivato in azzurro resta ancora un mistero come ha spiegato l'ex Chelsea ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Dopo l'Europeo Volevo giocare con continuità, sentirmi importante. Al Chelsea avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli si deve stare sempre in campo. Ho parlato con Spalletti e ...

