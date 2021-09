Dybala ci siamo, la Juve rilancia ed ora il rinnovo è ad un passo (Di venerdì 24 settembre 2021) Dybala è sempre più al centro del progetto Juve. Il club bianconero è pronto a fare un grande sforzo economico per accontentare il calciatore argentino, alzando l’offerta ad 8 milioni più bonus. La Juventus vuole renderlo il futuro capitano, fascia che il calciatore ha già vestito più volte in questo inizio di stagione. La storia tra la Juventus e Paulo Dybala sembra destinata a continuare. La sensazione è che si tratti di una questione di giorni: Dybala, ora in scadenza nel 2022, si legherà alla Juventus fino al 2025 per diventarne a tutti gli effetti una bandiera. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021)è sempre più al centro del progetto. Il club bianconero è pronto a fare un grande sforzo economico per accontentare il calciatore argentino, alzando l’offerta ad 8 milioni più bonus. Lantus vuole renderlo il futuro capitano, fascia che il calciatore ha già vestito più volte in questo inizio di stagione. La storia tra lantus e Paulosembra destinata a continuare. La sensazione è che si tratti di una questione di giorni:, ora in scadenza nel 2022, si legherà allantus fino al 2025 per diventarne a tutti gli effetti una bandiera. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

